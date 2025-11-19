Mulher sofre agressão brutal com cabo de marreta em cidade do ES

Uma mulher foi agredida dentro de casa no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, na terça-feira (18).

Segundo a vítima, de 31 anos, o companheiro, de 24, a atacou com socos, chutes e até golpes com o cabo de uma marreta após ela pedir que ele destrancasse a porta do quarto para pegar um objeto.

A mulher relatou que, durante a violência, o agressor arremessou seu celular em um matagal em frente à residência para impedir que ela pedisse ajuda. Por causa das escoriações espalhadas pelo corpo, ela precisou ser encaminhada a um hospital.

O homem foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado por lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha.