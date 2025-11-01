Cenas fortes: mulher é brutalmente agredida em apartamento no ES
Em uma das cenas é possível observar o momento em que o agressor puxa a vítima pelos cabelos, desfere socos e empurra ela de volta para dentro do apartamento.
Cenas de violência registradas por câmeras de segurança chocaram moradores de um condomínio em Jardim Camburi, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (31).
As imagens mostram o momento em que um homem agride brutalmente a própria esposa.
A Polícia Militar foi acionada pelo porteiro do prédio, que presenciou as agressões pelas câmeras.
A mulher estava trancada em um quarto, em estado de choque. A vítima também tinha diversas marcas de agressão.
De acordo com a PM, o suspeito aparentava estar embriagado e confessou ter agredido a companheira, alegando ciúmes como motivação. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio.
A mulher recebeu atendimento e foi orientada a registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas.