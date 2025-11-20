Mulheres capixabas impulsionam inovação e empreendedorismo no ES

O Espírito Santo se destaca nacionalmente pelo alto índice de participação feminina em programas públicos de qualificação profissional, inovação e empreendedorismo. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro.

Assim, de acordo com os dados, as mulheres são majoritárias em diversos projetos estratégicos do Governo do Estado. Por exemplo, no Qualificar ES, o maior programa de formação profissional do Espírito Santo, elas representam 86,1% dos alunos nos cursos online e 79,3% nos presenciais.

Por outro lado, na Trilha de Inovação do QEmpreendedor, voltada para o desenvolvimento de pequenos negócios, a participação feminina chega a 87,8%.

Além disso, a presença das mulheres também é marcante nas pós-graduações oferecidas pela Universidade Aberta Capixaba (UNAC), em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

Nas especializações em Educação e Direitos Humanos, Prevenção às Violências e Gestão em Saúde, por exemplo, as mulheres representam mais de 70% dos alunos, com destaque para a especialização em Prevenção às Violências, onde 279 mulheres estão matriculadas, contra 36 homens.

Mulheres ganham destaque em áreas técnicas e inovadoras

Nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs), entre 2022 e 2025, 61% das matrículas foram feitas por mulheres, incluindo áreas tradicionalmente dominadas por homens, como Mecânica, Automação Industrial e Eletrotécnica.

O programa Formação Avançada também destaca a participação feminina, com 88,3% de mulheres entre mais de 85 mil participantes.

No setor de inovação e empreendedorismo, os números também impressionam. Isso porque, o programa Sementes, voltado para startups, tem 74% de empresas lideradas por mulheres.

Além disso, nas incubadoras vinculadas à Secti, 51,6% das startups são comandadas por mulheres entre 2021 e 2025. O Cocreation Social Lab, um dos principais laboratórios de inovação social do Estado, tem 82,1% de participantes mulheres.

O SEEDES, programa de aceleração de startups públicas, também se destaca com 23% de startups lideradas por mulheres nas edições 1.0 e 2.0. O Espírito Santo se posiciona, assim, como um modelo de inovação inclusiva, com quase metade da equipe envolvida no programa composta por mulheres, garantindo diversidade e fortalecendo soluções inovadoras.

Políticas públicas que transformam

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, os resultados demonstram o impacto positivo de políticas públicas estruturadas.

“Ao abrir portas para a formação e inovação, as mulheres não apenas participam, mas lideram e elevam o padrão de desenvolvimento do Espírito Santo. Elas são protagonistas desse movimento e impulsionam o crescimento do Estado”, afirma o secretário.

Essas iniciativas são desenvolvidas com apoio das universidades públicas, Sistema S, aceleradoras, incubadoras, prefeituras e outras instituições do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do Espírito Santo.

Bruno Lamas reforça o convite para que mais mulheres participem dos programas gratuitos do Governo do Estado, aproveitando as oportunidades de crescimento.

“Nosso compromisso é garantir que todas as mulheres capixabas tenham acesso a oportunidades reais. Queremos ver ainda mais mulheres ocupando posições de liderança, inovando e gerando novos negócios no Espírito Santo”, conclui o secretário.

