Muniz Freire recebe apoio do Governo do ES após temporal

Os prejuízos foram registrados em diversos pontos, incluindo uma escola municipal que atende cerca de 900 alunos.

Foto: Divulgação

O Governo do Espírito Santo mantém o suporte ao município de Muniz Freire após as fortes chuvas que atingiram a região na última semana. Na última segunda-feira (10), o vice-governador Ricardo Ferraço visitou a cidade para acompanhar os trabalhos de recuperação e reafirmar o compromisso do Estado com a reconstrução das áreas afetadas. Ele também esteve com as equipes estaduais que atuam no apoio à população e na restauração das estruturas danificadas pelo temporal.

De acordo com Ferraço, o Governo está empenhado em auxiliar o município em todas as frentes necessárias. “Estamos trabalhando junto com a Prefeitura para reconstruir o que foi perdido e garantir suporte aos empreendedores prejudicados pelas chuvas. O Estado está mobilizado com suas secretarias e órgãos para minimizar os impactos e acelerar a recuperação da cidade”, afirmou.

A ação conjunta das Defesas Civis Estadual e Municipal, do Corpo de Bombeiros e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) tem garantido assistência imediata à população. Os esforços estão concentrados na reorganização do município, especialmente nas áreas rurais, que sofreram com ventos fortes e granizo.

Os prejuízos foram registrados em diversos pontos, incluindo uma escola municipal que atende cerca de 900 alunos. Algumas secretarias, como as de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e a própria Defesa Civil, permanecem com as sedes interditadas. Embora as rodovias estaduais e vias urbanas já tenham sido liberadas, ainda há locais que necessitam de reparos estruturais.

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, destacou a relevância do apoio estadual. “É fundamental ter sensibilidade com as famílias atingidas. O Governo do Estado tem demonstrado esse comprometimento e está junto conosco desde o primeiro momento. Trabalhamos sem parar para reconstruir o que foi perdido”, ressaltou.

Até o momento, o município contabiliza 181 pessoas desalojadas, três desabrigadas e cerca de 519 famílias afetadas. Esse número ainda pode aumentar, conforme o avanço dos atendimentos de saúde e assistência social nas áreas de difícil acesso.

A Defesa Civil Estadual auxilia na coordenação das ações emergenciais e na documentação necessária para a liberação de recursos humanitários. Já foram entregues 350 kits dormitório, 100 cestas básicas, 100 kits de limpeza e higiene pessoal, além de duas mil telhas e valores destinados à compra de mais materiais.

Na área rural, as perdas se estendem a 250 a 300 hectares de lavouras de café, segundo levantamentos iniciais. O Incaper, o Senar e a Prefeitura seguem avaliando os danos, enquanto a Secretaria da Agricultura (Seag) elabora medidas para apoiar a recuperação da produção.

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) também está mobilizada para garantir suporte às famílias, incluindo o Cartão Reconstrução, que deve auxiliar os atingidos na retomada de suas atividades.

