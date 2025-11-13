Música capixaba na COP30: DJ Manux agita noites na Casa Sustentabilidade Brasil

Após um dia de intensos debates, painéis e palestras sobre o futuro do planeta, a Casa Sustentabilidade Brasil, o hub de conexões capixaba durante a COP30, em Belém (PA), se transforma em um ponto de encontro e descontração. À noite, o local ganha um novo ritmo: o dos happy hours que reúnem participantes de várias partes do mundo em um ambiente alternativo, com música, cultura e sabores capixabas.

O clima de celebração é embalado pelo som da DJ Manux, que leva um pouco da energia do Espírito Santo para o público internacional presente na conferência. Entre batidas eletrônicas e sons regionais, ela destacou a alegria de representar o Estado em um evento global voltado à sustentabilidade.

“Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, pra mim é uma honra muito grande estar aqui participando da COP30, dentro da nossa casa capixaba, do Instituto de Sustentabilidade Brasil, que trouxe um pouquinho de música capixaba para galera sentir a delícia que é o Espírito Santo. A gente também tem uns cafés aqui, uns drinks, a casa tá linda. Estamos recebendo pessoas de vários países, para mim, tá sendo um prazer muito grande, eu tô curtindo muito”, contou a DJ.

Além da música, o espaço oferece uma experiência sensorial que valoriza os produtos e a hospitalidade capixaba. Entre cafés, drinks e uma decoração que remete à natureza, o ambiente tem atraído visitantes interessados em conhecer mais sobre o Espírito Santo e suas iniciativas sustentáveis.

Manux ainda destaca a hospitalidade do povo paraense e revela o desejo de fazer uma nova temporada na capital paraense.