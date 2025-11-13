COP30

Música capixaba na COP30: DJ Manux agita noites na Casa Sustentabilidade Brasil

Após um dia de intensos debates, painéis e palestras sobre o futuro do planeta, a Casa Sustentabilidade Brasil, o hub de conexões capixaba durante a COP30, em Belém (PA), se transforma em um ponto de encontro e descontração. À noite, o local ganha um novo ritmo: o dos happy hours que reúnem participantes de várias partes do mundo em um ambiente alternativo, com música, cultura e sabores capixabas.

O clima de celebração é embalado pelo som da DJ Manux, que leva um pouco da energia do Espírito Santo para o público internacional presente na conferência. Entre batidas eletrônicas e sons regionais, ela destacou a alegria de representar o Estado em um evento global voltado à sustentabilidade.

“Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, pra mim é uma honra muito grande estar aqui participando da COP30, dentro da nossa casa capixaba, do Instituto de Sustentabilidade Brasil, que trouxe um pouquinho de música capixaba para galera sentir a delícia que é o Espírito Santo. A gente também tem uns cafés aqui, uns drinks, a casa tá linda. Estamos recebendo pessoas de vários países, para mim, tá sendo um prazer muito grande, eu tô curtindo muito”, contou a DJ.

Além da música, o espaço oferece uma experiência sensorial que valoriza os produtos e a hospitalidade capixaba. Entre cafés, drinks e uma decoração que remete à natureza, o ambiente tem atraído visitantes interessados em conhecer mais sobre o Espírito Santo e suas iniciativas sustentáveis.

Manux ainda destaca a hospitalidade do povo paraense e revela o desejo de fazer uma nova temporada na capital paraense.

“Olha, eu queria ficar uns três meses, passar férias. Quero deixar claro a delícia que Belém recebe a gente, carisma das pessoas. Eu estou me sentindo em casa aqui também. Belém tá me surpreendendo em cada coisa que eu tô vivendo aqui”, completou.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

COP30Espírito Santo

