Música e tradição marcam presença na Feira da Agroindústria Capixaba

A 2ª Feira da Agroindústria Capixaba vai transformar o estacionamento externo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em um grande palco de cultura, gastronomia e negócios entre os dias 4 e 7 de novembro. Isso porque, além da exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar, o evento contará com atrações musicais diárias, todas abertas ao público.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, a abertura oficial acontece na terça-feira (4), às 18h, com a apresentação da Orquestra Sinfônica Sonore, de São Mateus. Em seguida, o público poderá apreciar o show da cantora Fernanda Fontes, das 20h às 22h, encerrando a primeira noite com sucessos da música popular brasileira.

Leia também: Inscrições abertas para participar da Feira da Agroindústria Capixaba

Na quarta-feira (5), a animação fica por conta da dupla Th & Mateus, que se apresenta das 19h às 21h com o melhor do sertanejo. Já na quinta (6), o cantor Victor Rosa sobe ao palco no mesmo horário, trazendo um repertório que mistura pop e rock nacional.

Por fim, no encerramento da programação cultural, que será na sexta (7), das 18h às 20h, haverá o show da cantora Priscila Ribeiro, que promete uma mistura de ritmos regionais e canções autorais.

A secretária da Casa dos Municípios da Ales, Joelma Costalonga, ressaltou que a proposta do evento é unir negócios e cultura em um mesmo espaço. “A feira é uma celebração da agricultura familiar e também da arte capixaba. Queremos que os visitantes encontrem aqui um ambiente de lazer, aprendizado e valorização das nossas raízes”, destacou.

Programação diversa

Durante os quatro dias, o público poderá participar de palestras, minicursos, workshops e rodadas de negócios promovidas pelo Sebrae. Isso porque, a feira reunirá 60 expositores de todas as regiões do Estado e deve atrair cerca de mil visitantes por dia.

Logo, o evento é gratuito e será realizado no estacionamento externo da Assembleia Legislativa, na avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá, em Vitória.

PROGRAMAÇÃO – 2ª FEIRA DA AGROINDÚSTRIA CAPIXABA

Terça-feira (04/11)

18h – Abertura da Feira

18h – Orquestra Sinfônica Sonore – São Mateus

19h – Workshop: Sabor, Tradição e Inovação: A Jornada da Cervejaria Rústica com o Projeto Arranjos Produtivos

20h – Atração musical

18h às 22h – Exposição e comercialização de produtos das agroindústrias

Quarta-feira (05/11)

8h às 12h – Minicurso Culinária de Tilápia (Instrutor: Fabiano Giori – SENAR)

8h às 12h – Minicurso de Bolos Caseiros (Instrutora: Kelly – SENAR)

10h – Palestra: Certificações que Valorizam os Produtos Artesanais – Selo Arte e Selo Queijo Artesanal (Fabiano Fiúza – IDAF)

14h – Workshop: Apicultura e Meliponicultura (Hércules Birchler, Ademir Luiz de Santana, Wagner Canal – Arranjos Produtivos)

14h às 18h – Minicurso Culinária de Tilápia (Fabiano Giori – SENAR)

14h às 18h – Minicurso de Biscoitos (Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa – SENAR)

16h – Workshop: Sistemas Hidropônicos e Semi-Hidropônicos (Wagner Canal / Gean Carlos Papung Borchar – Projeto Arranjos Produtivos)

18h – Aula Show: Gastronomia Capixaba – Tradição e Inovação (Chef Juarez Campos)

19h às 21h – Atração musical

18h às 21h – Exposição e comercialização de produtos das agroindústrias

Quinta-feira (06/11)

8h às 12h – Minicurso Culinária de Tilápia (Fabiano Giori – SENAR)

8h às 12h – Minicurso de Pães e Pizzas (Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa – SENAR)

9h – Palestra: Certificação de Cafés (Marcelo Sobreira – MAPA)

10h – Palestra: Abate e Processamento de Pescado (Fabiano Giori – SENAR)

10h – Workshop: Morango – Do Plantio à Colheita (Douglas Gasparetto e Juliana Azevedo – Projeto Arranjos Produtivos)

14h às 18h – Minicurso: Processamento de Cacau e Chocolate (Profª Dra. Patrícia Bernardes – UFES)

14h às 18h – Minicurso: Culinária com Abacaxi (Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa – SENAR)

18h – Aula Show: Moqueca Capixaba (Fabiano Giori – SENAR)

19h às 21h – Atração musical

9h às 21h – Exposição e comercialização de produtos das agroindústrias

Sexta-feira (07/11)