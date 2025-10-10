Inscrições abertas para participar da Feira da Agroindústria Capixaba

Os interessados em expor seus produtos na segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba, realizada pela Assembleia Legislativa (Ales) por meio da Casa dos Municípios, em parceria com o Espírito Santo Convention, têm até o dia 17 de outubro para realizar inscrição.

Ao todo, 60 expositores de todo o estado farão parte dos quatro dias de evento, que acontecerá de 4 a 7 de novembro anexo à Ales, no estacionamento externo do Palácio Domingos Martins (Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória).

O evento

A feira tem como objetivo valorizar a produção agrícola das famílias capixabas e oferecer um espaço para o comércio dos insumos, além de possibilitar a capacitação dos feirantes por meio de cursos, palestras e rodas de negócio.

Segundo a secretária da Casa dos Municípios da Ales, órgão responsável pela organização do evento, a feira é um espaço para ampliar parcerias.

“É um momento único em que se oportuniza o encontro entre fornecedores e compradores (…) Essa troca é essencial para ampliar mercados e consolidar parcerias”, destaca Joelma Costalonga.

A expectativa é repetir o sucesso da primeira edição, que contou com grande movimentação. O público esperado é de uma média de mil visitantes por dia do evento.