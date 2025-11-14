Natal Luz em Muqui promete encanto e grande árvore de 13 metros
A abertura oficial acontece em 28 de novembro, às 19h30, no Jardim Municipal, que neste ano será o centro das atividades.
Muqui já inicia os preparativos para mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais do seu calendário cultural. O 26º Natal Luz no Sítio Histórico será realizado de 28 de novembro a 6 de janeiro, levando ao município uma programação marcada por luzes, música e celebração.
A abertura oficial acontece em 28 de novembro, às 19h30, no Jardim Municipal, que neste ano será o centro das atividades. Aliás, o espaço receberá uma decoração especial, com iluminação temática e uma árvore de 13 metros de altura, que deve se tornar o principal atrativo da festa.
Promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Muqui (ACE Muqui), o evento reforça o compromisso da entidade com a preservação das tradições, o fortalecimento do comércio e o estímulo ao turismo local, reunindo parceiros públicos e privados.
Natal Luz no Sítio Histórico de Muqui
Aliás, mais de 100 mil lâmpadas vão transformar o Jardim Municipal. Portanto, o local será um ponto de encontro para moradores e visitantes que desejam vivenciar a atmosfera natalina em um ambiente acolhedor e repleto de significado.
Inclusive, a noite de estreia também terá música. Às 21h30, o público poderá aproveitar o Samba de Natal com o Grupo Pele Morena, garantindo animação na abertura da programação cultural.
Portanto, o 26º Natal Luz no Sítio Histórico de Muqui integra luzes, cultura, música, sustentabilidade e empreendedorismo. Tudo isso movimentará a economia local e valorizando as tradições que marcam a identidade do município.
O evento é realizado pela Prefeitura de Muqui e pela ACE Muqui, com patrocínio da Cesan e apoio da Câmara Municipal, Convention Vales e Café e Lobo Soluções Criativas.
Serviço
26º Natal Luz no Sítio Histórico de Muqui
- 28 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026
- Inauguração das luzes: 19h30
- Atração: Samba de Natal com Grupo Pele Morena, às 21h30
- Local: Jardim Municipal – Muqui/ES
Com informações da Prefeitura de Muqui.