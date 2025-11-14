Parceria Legal em Ibitirama abre cadastro para empreendedores; veja como participar

O município de Ibitirama recebe, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, os serviços e atendimentos gratuitos de cidadania da Feira Parceria Legal. E os empreendedores que querem participar já podem fazer o cadastro AQUI.

A Feira Parceria Legal em Ibitirama une atendimentos e serviços públicos gratuitos, apresentações culturais, gastronomia, música e lazer para toda a família.

O evento é uma oportunidade para resolver pendências, conhecer seus direitos, cuidar da saúde, apoiar empreendedores locais e se divertir em família.

A iniciativa é do Instituto Sustentabilidade Brasil com o fomento do Procon e da Aderes/Governo do Estado, e promoção do AQUINOTICIAS.COM. A Parceria Legal tem o intuito de aproximar a população dos serviços essenciais, valorizar a cultura local e fomentar a economia da cidade.