Novo nome do PSB para 2026? Eliane Turini ganha força no partido

O PSB do Espírito Santo já iniciou as articulações para as eleições de 2026 e começa a destacar novos nomes para fortalecer o projeto político do partido no Estado. Entre as apostas mais comentadas, surge a vereadora Eliane Turini, de Vargem Alta, considerada uma das principais revelações políticas da Região Sul.

Segundo integrantes do partido, o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, oficializou o convite para que Eliane dispute uma vaga na Assembleia Legislativa. O gesto, além de ampliar o movimento de renovação do PSB, é visto como reconhecimento à atuação técnica e à trajetória de mais de duas décadas dedicadas ao serviço público municipal. Gavini afirmou que Eliane reúne preparo, experiência e sensibilidade social, atributos considerados fundamentais para representar o partido com foco em desenvolvimento, gestão eficiente e compromisso com a população.

Leia também: Assédio eleitoral: decisão confirma condenação em município do ES

Inclusive, a vereadora possui 25 anos de experiência no setor público e construiu uma carreira sólida na administração de Vargem Alta. Ao longo desse período, ocupou cargos estratégicos, como secretária de Finanças, Administração, Meio Ambiente e Gabinete, e foi responsável pela criação da Defesa Civil Municipal. Outro marco de sua atuação foi a implantação da Gerência de Captação de Recursos, setor que garantiu milhões de reais em convênios estaduais e federais. Graças a essa estrutura, Vargem Alta manteve ritmo constante de investimentos, com anos em que o total captado superou a própria arrecadação municipal.

Eliane Turini desponta como o nome do PSB em 2026

Além da experiência administrativa, Eliane mantém boa articulação com lideranças estaduais, incluindo o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço e parlamentares de diferentes espectros políticos. Essa capacidade de diálogo é vista pelo PSB como um diferencial importante, sobretudo em um momento em que o partido busca fortalecer quadros femininos e técnicos.

Em seu primeiro mandato na Câmara Municipal, a vereadora vem ganhando projeção regional. Sua atuação inclui fiscalização de serviços públicos, defesa do aumento salarial real para servidores, denúncias sobre o mau uso de recursos no Hospital Padre Olívio e cobrança pela ativação do Gabinete de Gestão Integrada após uma onda de crimes. Ela também tem atuado por melhorias no transporte coletivo, projetos de desenvolvimento sustentável e acompanhamento de obras de infraestrutura em diversas comunidades. Esse conjunto de ações chamou a atenção da direção estadual do PSB, que enxerga em Eliane um nome preparado e em ascensão.

Eliane afirmou que recebeu o convite com honra e destacou que analisará a proposta com responsabilidade. No entanto, ressaltou que, por enquanto, segue focada no mandato de vereadora. Ela explicou que tem conversado com lideranças comunitárias e partidárias sobre a possibilidade, mas só tomará uma decisão no momento oportuno.

Por fim, a possível candidatura de Eliane marca o movimento do PSB em direção à renovação de seus quadros. Com isso, apostando em lideranças com experiência técnica, sensibilidade social e conexão com as comunidades. Para o partido, ela representa o perfil de mulher pública capaz de ampliar a representatividade do Sul do Estado na Assembleia Legislativa em 2026.

Com informações da assessoria de imprensa.