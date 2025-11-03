Onça em Cachoeiro? Suposta aparição assusta moradores

Moradores do bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, relataram terem ouvido o que acreditavam ser o som de uma onça durante a madrugada desta segunda-feira (3).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Polícia Militar, um morador entrou em contato com o Ciodes após ouvir ruídos semelhantes a esturros do felino próximo à sua residência. No entanto, ele informou que não chegou a avistar o animal.

Leia também: Castelo e Iconha recebem treinamento contra ataques de onças e javalis

O que diz a Polícia Ambiental

Equipes da Polícia Ambiental foram ao local e realizaram buscas, mas não encontraram sinais da presença de uma onça. Segundo os militares, as pegadas analisadas no terreno apresentavam diferenças de formato e tamanho, compatíveis com as deixadas por cachorros.