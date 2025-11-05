Operação prende 16 suspeitos de ligação com o Comando Vermelho no Espírito Santo

Uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo resultou na prisão de pelo menos 16 pessoas suspeitas de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. A ação, deflagrada nesta quarta-feira (5), contou com o apoio de unidades da Grande Vitória e do interior do Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Polícia Civil, esta é a terceira fase da Operação Fim da Linha, que tem como foco desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em Fundão e Serra. Ao todo, foram expedidos 35 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão, cumpridos também em Vila Velha e Colatina. A ação mobilizou 79 policiais civis e 16 militares.

O superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, destacou que a ofensiva representa um duro golpe no tráfico da região. “A operação atinge toda a hierarquia criminosa, desde os chamados ‘vapores’, que atuam na venda direta das drogas, até gerentes, chefes e o líder da organização”, afirmou.

Já o titular da Delegacia de Fundão, delegado Leandro Sperandio, explicou que o grupo investigado se autodenomina ‘Tropa da França’ e tem vínculo direto com o Comando Vermelho, facção de atuação nacional. Ele lembrou que as investigações começaram em abril, quando drogas e armas foram encontradas em uma área de mata.

Em outras regiões do país, operações semelhantes vêm sendo realizadas contra a mesma facção. Na terça-feira (4), uma ação conjunta nos estados da Bahia e do Ceará prendeu 38 suspeitos e deixou um morto. Na semana anterior, uma megaoperação no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, resultou em 121 mortes, evidenciando o avanço da ofensiva policial contra o Comando Vermelho em diferentes estados brasileiros.