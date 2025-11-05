Operação prende 16 suspeitos de ligação com o Comando Vermelho no Espírito Santo
De acordo com a Polícia Civil, a ação tem como foco desarticular uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, responsável pelo tráfico de drogas no ES.
Uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo resultou na prisão de pelo menos 16 pessoas suspeitas de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. A ação, deflagrada nesta quarta-feira (5), contou com o apoio de unidades da Grande Vitória e do interior do Estado.
De acordo com a Polícia Civil, esta é a terceira fase da Operação Fim da Linha, que tem como foco desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em Fundão e Serra. Ao todo, foram expedidos 35 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão, cumpridos também em Vila Velha e Colatina. A ação mobilizou 79 policiais civis e 16 militares.
O superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, destacou que a ofensiva representa um duro golpe no tráfico da região. “A operação atinge toda a hierarquia criminosa, desde os chamados ‘vapores’, que atuam na venda direta das drogas, até gerentes, chefes e o líder da organização”, afirmou.
Já o titular da Delegacia de Fundão, delegado Leandro Sperandio, explicou que o grupo investigado se autodenomina ‘Tropa da França’ e tem vínculo direto com o Comando Vermelho, facção de atuação nacional. Ele lembrou que as investigações começaram em abril, quando drogas e armas foram encontradas em uma área de mata.
Em outras regiões do país, operações semelhantes vêm sendo realizadas contra a mesma facção. Na terça-feira (4), uma ação conjunta nos estados da Bahia e do Ceará prendeu 38 suspeitos e deixou um morto. Na semana anterior, uma megaoperação no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, resultou em 121 mortes, evidenciando o avanço da ofensiva policial contra o Comando Vermelho em diferentes estados brasileiros.