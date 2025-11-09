Perseguição termina com suspeito baleado e armas apreendidas em São Gabriel da Palha

Um homem de 29 anos foi atingido por um disparo durante uma perseguição policial na madrugada deste domingo (9), em São Gabriel da Palha.

Segundo a Polícia Militar, ele teria descido do veículo e ameaçado atirar contra os agentes, que reagiram. Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, munições, drogas e dinheiro.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam patrulhamento no bairro Aimorés quando receberam denúncias sobre tiros disparados na região do bairro Santa Helena. Ao tentar abordar um carro suspeito, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, o suspeito abandonou o veículo, empunhou uma arma e apontou em direção aos militares, que efetuaram o disparo.

O homem ferido foi socorrido e levado ao hospital de São Gabriel da Palha, sendo posteriormente transferido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas para consumo pessoal. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.