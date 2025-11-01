Piscicultura: produção de tilápias salta de 25 para 400 toneladas em Muniz Freire

A Prefeitura de Muniz Freire realizou, na quinta-feira (30), o Dia de Campo sobre Piscicultura, no Parque das Tilápias, em Ponte do Lage, distrito de São Pedro. O evento apresentou os resultados do Programa Mais Peixes, criado em 2021 para fortalecer a piscicultura no município.

O prefeito Dito Silva destacou o potencial local e anunciou que, em 2026, a secretaria terá R$ 6 milhões de orçamento e deve adquirir uma nova esteira para peixes. Já o secretário Renato Bueno informou que a produção de tilápias saltou de 25 toneladas em 2021 para 400 toneladas em 2025, após investimentos de R$ 1,5 milhão.

O Mais Peixes apoia a agricultura familiar com capacitação, assistência técnica e incentivo à sustentabilidade. Entre as ações estão a reativação da Estação de Beneficiamento de Assunção, compra coletiva de insumos, apoio logístico e construção de tanques — mais de 25 propriedades já foram atendidas. Também estão em andamento a instalação de 50 tanques-rede e a reforma da estação de alevinagem de Itaici.

O programa conta com parcerias do Incaper, Senar e Consórcio Caparaó, que garante 60 toneladas anuais de tilápia para a merenda escolar.

Durante o evento, três estações temáticas abordaram qualidade da água, processamento do pescado e preparo de viveiros. Produtores de Vargem Alta e Mimoso do Sul participaram para conhecer o modelo de Muniz Freire, considerado referência em sustentabilidade e organização coletiva.