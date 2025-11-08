PM apreende grande quantidade de drogas em São José do Calçado

Uma operação da Polícia Militar realizada na noite desta sexta-feira (7) resultou na prisão de três homens e na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Terra Roxa, em São José do Calçado.

De acordo com a PM, a ação teve início quando os policiais faziam patrulhamento de rotina e abordaram um táxi em atitude suspeita. Durante a revista, os militares encontraram entorpecentes com um dos passageiros. Questionado, o homem revelou que havia buscado o material em uma residência próxima.

As equipes foram até o endereço indicado, localizado na Rua Elma Mendonça de Lima, onde um suspeito tentou fugir carregando uma sacola, mas foi alcançado e detido. No local, outros dois homens também foram presos.

Durante as buscas, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas prontas para venda, além de materiais usados no preparo e pesagem dos entorpecentes.

Material apreendido:

409 pedras pequenas de crack;

1 pedra grande de crack (229,5 g);

2 pedras médias de crack;

1 porção de crack (65,3 g);

110,2 g de cocaína;

1 balança de precisão.

Os suspeitos foram levados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso segue sob investigação.