Segurança

PM apreende grande quantidade de drogas em São José do Calçado

Os suspeitos foram levados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso segue sob investigação.

Foto: Divulgação | Polícia Militar

Uma operação da Polícia Militar realizada na noite desta sexta-feira (7) resultou na prisão de três homens e na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Terra Roxa, em São José do Calçado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a PM, a ação teve início quando os policiais faziam patrulhamento de rotina e abordaram um táxi em atitude suspeita. Durante a revista, os militares encontraram entorpecentes com um dos passageiros. Questionado, o homem revelou que havia buscado o material em uma residência próxima.

Leia também: Homem é preso com arma e drogas durante operação da PM em Cachoeiro

As equipes foram até o endereço indicado, localizado na Rua Elma Mendonça de Lima, onde um suspeito tentou fugir carregando uma sacola, mas foi alcançado e detido. No local, outros dois homens também foram presos.

Durante as buscas, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas prontas para venda, além de materiais usados no preparo e pesagem dos entorpecentes.

Material apreendido:

  • 409 pedras pequenas de crack;
  • 1 pedra grande de crack (229,5 g);
  • 2 pedras médias de crack;
  • 1 porção de crack (65,3 g);
  • 110,2 g de cocaína;
  • 1 balança de precisão.

Os suspeitos foram levados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso segue sob investigação.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Polícia MilitarSão José do CalçadoSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por