PM recupera motocicleta roubada e prende suspeitos com arma e drogas em Vargem Alta

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com restrição de roubo e apreendeu drogas, armas e munições durante uma operação realizada nesta sexta-feira (7) no distrito de Taquarussu, em Vargem Alta.

Segundo a PM, uma denúncia indicava que uma Honda Bros vermelha roubada estaria estacionada próximo a um bar. As equipes se deslocaram até o local e localizaram o veículo em uma residência já conhecida pelos militares como ponto de tráfico de drogas. Durante as buscas, também foi encontrada uma Honda CG 125 Fan preta, suspeita de envolvimento no crime de roubo.

No interior do imóvel, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, da marca Smith & Wesson, com cinco munições intactas. Além de 18 papelotes de cocaína, 11 pedras de crack, uma bucha de maconha e materiais para embalar entorpecentes.

De acordo com a PM, as pessoas que estavam na residência foram conduzidas à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, junto com os materiais e as motocicletas apreendidas.

Durante o registro da ocorrência, a vítima do roubo compareceu à delegacia e reconheceu os veículos e a arma utilizados no crime.