Quatro presos no ES por lavagem de dinheiro com R$ 1,5 milhão

Quatro homens foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro, na tarde de quinta-feira (13), durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), em Linhares. A ação, coordenada pela Polícia Federal e apoiada pela Polícia Militar e pela Polícia Penal, resultou na apreensão de R$ 1.544.000 em espécie, além de uma pistola calibre 9 mm e munições.

De acordo com o delegado federal responsável pela operação, os agentes surpreenderam o grupo no momento em que um dos investigados — suspeito de atuar como laranja — repartia o dinheiro com os demais envolvidos. A equipe já monitorava o esquema e realizou a abordagem assim que constatou a movimentação.

Os detidos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, onde prestaram depoimento. Após análise do material apreendido e das informações coletadas, o delegado confirmou o flagrante e determinou a lavratura do auto de prisão.

A FICCO/ES é formada pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Penal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. As ações conjuntas têm como foco o combate a organizações criminosas no estado.