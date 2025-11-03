Polícia Civil fecha rinha de galos e apreende 37 aves em cidade do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) desarticulou nesta segunda-feira (3) uma estrutura usada para rinha de galos no bairro Nossa Senhora da Penha.

A ação aconteceu em parceria com a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vila Velha. Dessa forma, durante a ação, 37 aves foram apreendidas e três homens foram conduzidos à autoridade policial.

Segundo o delegado Marcelo Nolasco, titular da DEPMA, os agentes encontraram no local 20 galos de briga equipados com esporas. Além disso, foram recuperadas outras espécies mantidas em cativeiro ilegalmente: dois papagaios, um periquito maracanã, um azulão, cinco trinca-ferros e oito coleiros.

Nesse sentido, os três suspeitos, dois de 59 anos e um de 69, foram autuados por maus-tratos a animais, crime previsto nos artigos 29 e 32 da Lei Federal nº 9.605/98, que trata dos crimes contra a fauna. Por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC), e os investigados responderão ao processo em liberdade.

Com isso, a operação reforça o compromisso da Polícia Civil e da Prefeitura de Vila Velha com o combate a práticas ilegais e cruéis contra animais. Além de destacar a importância das denúncias feitas pela população para coibir esse tipo de crime ambiental.