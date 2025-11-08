Segurança

Polícia Civil recupera celular furtado e prende homem em Guaçuí

O suspeito foi levado à Delegacia de Guaçuí e autuado em flagrante pelo crime de receptação.

Foto: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil recuperou, nesta sexta-feira (7), um celular furtado durante a madrugada em uma residência no bairro São José, em Guaçuí. O aparelho foi localizado no bairro São Miguel, poucas horas após o crime. 

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a delegada Yasmin Fassarella, titular da Delegacia de Polícia de Guaçuí, a vítima procurou a unidade para registrar a ocorrência e, durante o atendimento, conseguiu rastrear o aparelho por meio do serviço de localização da operadora. O sinal indicava que o celular estava sendo utilizado na região da Lagoa, no bairro São Miguel. 

Leia também: PM apreende 31 frascos de lança-perfume próximos a igreja em Guaçuí

Com base nas informações, os policiais seguiram até o local e encontraram o aparelho com um homem de 23 anos. “Ele afirmou ter comprado o celular de uma pessoa que passava pela rua, mas não soube identificá-la”, relatou a delegada. 

O suspeito foi levado à Delegacia de Guaçuí e autuado em flagrante pelo crime de receptação. Após pagar fiança, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade. 

A delegada Yasmin Fassarella destacou que comprar objetos de origem desconhecida é crime e reforçou o alerta à população. “Quem adquire produtos de procedência duvidosa também comete crime de receptação, cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão”, alertou. 

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

GuaçuíPolícia CivilSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por