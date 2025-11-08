Polícia Civil recupera celular furtado e prende homem em Guaçuí

A Polícia Civil recuperou, nesta sexta-feira (7), um celular furtado durante a madrugada em uma residência no bairro São José, em Guaçuí. O aparelho foi localizado no bairro São Miguel, poucas horas após o crime.

De acordo com a delegada Yasmin Fassarella, titular da Delegacia de Polícia de Guaçuí, a vítima procurou a unidade para registrar a ocorrência e, durante o atendimento, conseguiu rastrear o aparelho por meio do serviço de localização da operadora. O sinal indicava que o celular estava sendo utilizado na região da Lagoa, no bairro São Miguel.

Com base nas informações, os policiais seguiram até o local e encontraram o aparelho com um homem de 23 anos. “Ele afirmou ter comprado o celular de uma pessoa que passava pela rua, mas não soube identificá-la”, relatou a delegada.

O suspeito foi levado à Delegacia de Guaçuí e autuado em flagrante pelo crime de receptação. Após pagar fiança, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

A delegada Yasmin Fassarella destacou que comprar objetos de origem desconhecida é crime e reforçou o alerta à população. “Quem adquire produtos de procedência duvidosa também comete crime de receptação, cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão”, alertou.