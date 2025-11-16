Polícia Militar apreende quase 12 kg de haxixe na rodoviária de Piúma

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 11,8 kg de haxixe e outras porções de drogas, na rodoviária de Piúma. O flagrante aconteceu após turistas denunciarem um homem que carregava uma mala com forte odor de entorpecente e demonstrava intenso nervosismo.

Durante patrulhamento no bairro Niterói, os policiais foram informados por um grupo que havia acabado de desembarcar no local. Assim, as testemunhas relataram que o suspeito transitava pela área de embarque com uma mala escura que exalava cheiro de maconha. Dessa forma, com base na descrição repassada, os militares seguiram para a rodoviária.

Ao notar a aproximação da equipe, o homem deixou a mala para trás e tentou se afastar rapidamente. Contudo, ele foi abordado e, na busca pessoal, a PM encontrou um pedaço de haxixe, dinheiro, um cartão e uma passagem de ônibus.

Segundo o relato registrado no boletim, o detido admitiu que havia deixado a mala na área externa da rodoviária. Com isso, os militares retornaram ao local e localizaram o volume, que continha diversas barras de haxixe embaladas e prontas para venda, totalizando cerca de 11,8 kg.

Assim, com as informações obtidas, as equipes realizaram buscas em um endereço citado pelo conduzido, onde localizaram mais drogas, balanças de precisão, munições calibre .32 e materiais utilizados para embalo. Porém, dois homens que estavam na residência fugiram para uma área de mata e deixaram parte do material no caminho.

O suspeito detido foi levado à Delegacia de Itapemirim, junto com toda a droga e os objetos apreendidos. A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181.