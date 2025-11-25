Preço do mamão havaí recua 21% após perda de qualidade e demanda menor

Após três semanas de valorização, o mamão havaí tipo 12-18 registrou queda expressiva de preços entre os dias 17 e 21 de novembro. No Norte do Espírito Santo, a fruta foi comercializada a R$ 2,28/kg, retração de 21% em relação ao período anterior, segundo dados do Hortifrúti/Cepea.

