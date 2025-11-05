Prefeito Nirrô sanciona lei que reconhece oficialmente os brigadistas voluntários

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (PP), sancionou a lei que reconhece oficialmente os Brigadistas Voluntários Municipais. A iniciativa valoriza o trabalho de cidadãos que, de forma solidária e altruísta, se colocam à disposição para servir a comunidade em situações de emergência, desastres e calamidades públicas.

Com a nova legislação, o município passa a contar com um corpo de voluntários devidamente reconhecido, preparado para atuar em apoio às ações da Defesa Civil e de outros órgãos competentes. Esses brigadistas têm papel fundamental na redução de danos, salvamento de vidas e restauração da normalidade em momentos críticos, contribuindo para tornar a cidade mais segura e resiliente.

A lei também estabelece diretrizes para a organização das equipes de resposta, o treinamento e capacitação contínua dos voluntários, além de incentivar a participação da sociedade civil nas ações de prevenção e enfrentamento de situações de risco.

Segundo a administração municipal, o reconhecimento formal dos brigadistas representa um avanço na política local de segurança e cidadania.

O prefeito Nirrô Emerick ainda destacou que a medida é um compromisso da gestão com a valorização do voluntariado e a construção de uma cidade mais preparada para enfrentar desafios coletivos.