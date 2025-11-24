Oportunidades

Prefeitura abre seleção para professores e pedagogos no Espírito Santo

As inscrições acontecem de 26 de novembro a 9 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

A Prefeitura de Aracruz abriu seleção para professores e pedagogos para atuar temporariamente na rede municipal de ensino. O processo seletivo simplificado oferece 219 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

As inscrições acontecem de 26 de novembro a 9 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O valor da taxa de inscrição é de R$ 60.

Os salários que variam entre R$ 3.046 e R$ 3.348, conforme a titulação apresentada pelos candidatos. A carga horária semanal é de 25 horas.

Mais informações sobre a seleção para professores e pedagogos podem ser obtidas através deste edital.

