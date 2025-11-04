Prefeitura de Muniz Freire decreta luto após morte de servidor

A Prefeitura de Muniz Freire lementou o falecimento do servidor público efetivo Gesio Sangy Borel, ocorrido na manhã desta segunda-feira (3).

Gesio atuava como mecânico na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes desde 1996 e perdeu a vida após sofrer um acidente enquanto desempenhava suas funções nas dependências da própria secretaria.

Segundo informações da administração municipal, assim que o acidente aconteceu, as equipes acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Santa Casa de Misericórdia de Muniz Freire, que enviaram ambulâncias ao local. A Polícia Militar também foi chamada e constatou o óbito do servidor.

O corpo de Gesio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Venda Nova do Imigrante, onde passou pelos procedimentos de perícia antes de ser liberado para a família.

Em nota oficial, a Prefeitura de Muniz Freire expressou solidariedade e condolências aos familiares e amigos do servidor, oferecendo apoio neste momento de dor. Em respeito à sua memória, o município decretou luto oficial de três dias, com as bandeiras hasteadas a meio mastro.

O velório teve início às 20h desta segunda-feira (3), na Igreja Assembleia de Deus, localizada próxima à Câmara de Vereadores. O sepultamento está previsto para ocorrer às 10h desta terça-feira (4).