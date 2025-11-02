Fatalidade: homem é imprensado pelo próprio carro e morre no ES

Um homem morreu após ser imprensado pelo próprio carro na madrugada deste sábado (1), em Marilândia, no Espírito Santo.

De acordo com informações do site Folha Vitória, a vítima, de 40 anos, teria aberto a porta do veículo. Nesse momento, o automóvel teria se deslocado sozinho. Na tentativa de impedir o deslocamento, o homem caiu e teve a cabeça imprensada entre a porta e a parede.

Um vizinho encontrou o corpo da vítima e comunicou às autoridades de segurança pública.

A Polícia Científica foi acionada. O corpo do homem foi levado para Seção Regional de Medicina Legal de Colatina.