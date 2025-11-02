Segurança

Fatalidade: homem é imprensado pelo próprio carro e morre no ES

Um vizinho encontrou o corpo da vítima e comunicou às autoridades de segurança pública.

Um homem morreu após ser imprensado pelo próprio carro na madrugada deste sábado (1), em Marilândia, no Espírito Santo.

De acordo com informações do site Folha Vitória, a vítima, de 40 anos, teria aberto a porta do veículo. Nesse momento, o automóvel teria se deslocado sozinho. Na tentativa de impedir o deslocamento, o homem caiu e teve a cabeça imprensada entre a porta e a parede.

A Polícia Científica foi acionada. O corpo do homem foi levado para Seção Regional de Medicina Legal de Colatina.

