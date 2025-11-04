PRF apreende 17 kg de pasta base de cocaína na BR 262 em Ibatiba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 17 quilos de pasta base de cocaína durante uma operação de rotina realizada na tarde desta segunda-feira (3), no km 160 da BR 262, em Ibatiba, região Serrana do Espírito Santo.

Segundo informações da corporação, a equipe abordou um Fiat Palio verde por volta das 15h30. Durante a fiscalização, o motorista demonstrou nervosismo e deu respostas contraditórias sobre o trajeto, o que levantou suspeitas e levou os agentes a uma vistoria detalhada no interior do veículo.

Na inspeção, os policiais encontraram compartimentos ocultos conhecidos como “mocós”, nas laterais do porta-malas, cobertos por forros, e parte do entorpecente também estava escondida dentro do estepe. Ao todo, foram apreendidos diversos tabletes de pasta base de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 17 quilos.

De acordo com os agentes, os ocupantes do carro afirmaram ter saído de Rolim de Moura, em Rondônia, com destino ao Espírito Santo, mas não souberam informar o local exato para onde levavam a droga. Durante a ação, os policiais também identificaram um segundo automóvel, um GM Prisma branco, que seguia à frente do Palio e aparentava atuar como “batedor”, veículo usado para monitorar a presença de barreiras policiais e alertar o carro principal.

Ao perceber a aproximação da viatura, os ocupantes do Prisma abandonaram o carro e tentaram fugir a pé, porém foram alcançados e detidos. A PRF explicou que a pasta base de cloridrato de cocaína é uma forma bruta e concentrada da droga, utilizada na produção de substâncias mais puras e de alto valor comercial, como o crack e o próprio cloridrato refinado.

Os três suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, junto com os veículos, os celulares e a quantia em dinheiro apreendida. Os automóveis foram removidos para um pátio credenciado e permanecem à disposição da Justiça.