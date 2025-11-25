Loterias

Resultado da Lotofácil: 6 apostas do Espírito Santo faturam prêmio

Os números sorteados foram: 01 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25

O resultado da Lotofácil do concurso 3545, realizado, nesta segunda-feira (24), trouxe sorte especial para apostadores do Espírito Santo, onde seis apostas acertaram 14 números e garantiram prêmios individuais de R$ 1.421.

O sorteio apresentou uma combinação considerada equilibrada para estatísticos e jogadores frequentes, mesclando dezenas baixas, números medianos e um bloco significativo de números consecutivos.

Números sorteados no concurso

Os premiados capixabas estavam distribuídos entre Cariacica, Marechal Floriano, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá e Vila Velha, comprovando que os resultados da Lotofácil costumam contemplar jogadores de diferentes regiões, independentemente do tamanho do município ou do volume de apostas locais.

Seis apostas capixabas premiadas: onde saíram os acertos de 14 pontos

Distribuição dos prêmios no Espírito Santo

O resultado da Lotofácil trouxe um cenário expressivo no Espírito Santo: seis apostas, todas com 14 acertos, foram premiadas com valores próximos ou iguais a R$ 1.421. No universo da Lotofácil, a faixa de 14 pontos é a segunda maior premiação possível, ficando abaixo apenas dos raros vencedores que alcançam 15 acertos.

Lista das apostas premiadas

  • Cariacica/ES – FL Casa Lotérica
    Tipo de aposta: Bolão de 7 cotas
    Prêmio por cota: R$ 1.421,84
  • Marechal Floriano/ES – Mina de Ouro
    Tipo de aposta: Simples
    Prêmio: R$ 1.421,85
  • Nova Venécia/ES – Galeria da Sorte
    Tipo de aposta: Simples
    Prêmio: R$ 1.421,85
  • Santa Maria de Jetibá/ES – Loterias em Canais Eletrônicos
    Tipo de aposta: Simples, registrada digitalmente
    Prêmio: R$ 1.421,85
  • Vila Velha/ES – Casa Lotérica Canela Verde
    Tipo de aposta: Simples
    Prêmio: R$ 1.421,85
  • Vila Velha/ES – Mega Mania Lotérica
    Tipo de aposta: Simples
    Prêmio: R$ 1.421,85

Análise inicial dos pontos mais relevantes

O volume de prêmios no Espírito Santo reforça o padrão de distribuição democrática típico da modalidade: a Lotofácil frequentemente premia cidades pequenas e grandes com a mesma frequência, já que o desempenho é inteiramente condicionado às dezenas marcadas, e não ao tamanho da população ou volume de jogos.

O perfil das dezenas sorteadas e a influência no resultado da Lotofácil

Como a combinação do concurso 3545 favoreceu os apostadores

A composição das dezenas sorteadas explica, em parte, o número elevado de ganhadores na faixa de 14 pontos. Em geral, combinações que misturam:

  • sequências curtas,
  • dezenas baixas,
  • números medianos,
  • e uma quantidade equilibrada de dezenas altas

tendem a impulsionar o número de acertos nas faixas secundárias.

Análise estatística da composição sorteada

Ao observar o resultado da Lotofácil 3545, percebe-se:

  • 6 dezenas entre 1 e 10
  • 5 dezenas entre 11 e 20
  • 4 dezenas acima de 20
  • Sequências fortes: 04-05-06-07-08 e 20-21-22

Essas sequências são historicamente responsáveis por elevar o número de apostadores que acertam 13 ou 14 números, especialmente aqueles que utilizam padrões de fechamento ou apostam intuitivamente em números consecutivos.

Por que a faixa de 14 acertos se tornou mais comum neste concurso

Entendendo o comportamento estatístico da Lotofácil

A Lotofácil possui um dos melhores retornos proporcionais entre todas as loterias da Caixa. Para muitos matemáticos especializados em jogos probabilísticos, a modalidade é considerada uma das mais previsíveis em termos de distribuição da premiação.

Os fatores que favoreceram o concurso 3545

  1. Presença de números muito populares, como 01, 07, 11 e 22.
  2. Sequências longas, que aumentam a probabilidade de acertos espontâneos.
  3. Distribuição numérica equilibrada, sem excesso de dezenas altas ou baixas.
  4. Ausência de padrões raros, como apenas números pares ou apenas ímpares.

Impacto direto nos apostadores capixabas

O Espírito Santo — especialmente Vila Velha e Cariacica — possui tradição intensa de apostas na Lotofácil. A presença de bolões e apostas simples em diferentes lotéricas mostra que boa parte do público mantém um padrão de jogo recorrente. Quando o sorteio apresenta uma combinação “popular”, a chance de surgirem vários ganhadores locais aumenta substancialmente.

Como jogar na Lotofácil: guia completo para apostadores iniciantes e experientes

Passo a passo para participar dos próximos concursos

Marcação das dezenas

O volante da Lotofácil contém 25 números, dos quais o jogador deve escolher:

  • 15 números (aposta simples),
  • 16, 17, 18, 19 ou 20 números (apostas múltiplas, com custo elevado, mas maiores chances).

Premiação

O apostador pode ganhar premiando:

  • 11 acertos
  • 12 acertos
  • 13 acertos
  • 14 acertos
  • 15 acertos (premiação máxima)

Recursos adicionais: Surpresinha e Teimosinha

Para aumentar a praticidade, a Caixa oferece dois sistemas automáticos:

Surpresinha

O sistema escolhe os números automaticamente. É indicada para:

  • jogadores iniciantes,
  • pessoas sem preferência numérica,
  • quem deseja diversificar as combinações.

Teimosinha

Permite concorrer com a mesma aposta por:

  • 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos.

Ideal para quem confia em uma combinação específica.

