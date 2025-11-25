Resultado da Lotofácil: 6 apostas do Espírito Santo faturam prêmio

O resultado da Lotofácil do concurso 3545, realizado, nesta segunda-feira (24), trouxe sorte especial para apostadores do Espírito Santo, onde seis apostas acertaram 14 números e garantiram prêmios individuais de R$ 1.421.

O sorteio apresentou uma combinação considerada equilibrada para estatísticos e jogadores frequentes, mesclando dezenas baixas, números medianos e um bloco significativo de números consecutivos.

Números sorteados no concurso

01 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25

Os premiados capixabas estavam distribuídos entre Cariacica, Marechal Floriano, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá e Vila Velha, comprovando que os resultados da Lotofácil costumam contemplar jogadores de diferentes regiões, independentemente do tamanho do município ou do volume de apostas locais.

Seis apostas capixabas premiadas: onde saíram os acertos de 14 pontos

Distribuição dos prêmios no Espírito Santo

O resultado da Lotofácil trouxe um cenário expressivo no Espírito Santo: seis apostas, todas com 14 acertos, foram premiadas com valores próximos ou iguais a R$ 1.421. No universo da Lotofácil, a faixa de 14 pontos é a segunda maior premiação possível, ficando abaixo apenas dos raros vencedores que alcançam 15 acertos.

Lista das apostas premiadas

Cariacica/ES – FL Casa Lotérica

Tipo de aposta: Bolão de 7 cotas

Prêmio por cota: R$ 1.421,84

Marechal Floriano/ES – Mina de Ouro

Tipo de aposta: Simples

Prêmio: R$ 1.421,85

Nova Venécia/ES – Galeria da Sorte

Tipo de aposta: Simples

Prêmio: R$ 1.421,85

Santa Maria de Jetibá/ES – Loterias em Canais Eletrônicos

Tipo de aposta: Simples, registrada digitalmente

Prêmio: R$ 1.421,85

Vila Velha/ES – Casa Lotérica Canela Verde

Tipo de aposta: Simples

Prêmio: R$ 1.421,85

Vila Velha/ES – Mega Mania Lotérica

Tipo de aposta: Simples

Prêmio: R$ 1.421,85

Análise inicial dos pontos mais relevantes

O volume de prêmios no Espírito Santo reforça o padrão de distribuição democrática típico da modalidade: a Lotofácil frequentemente premia cidades pequenas e grandes com a mesma frequência, já que o desempenho é inteiramente condicionado às dezenas marcadas, e não ao tamanho da população ou volume de jogos.

O perfil das dezenas sorteadas e a influência no resultado da Lotofácil

Como a combinação do concurso 3545 favoreceu os apostadores

A composição das dezenas sorteadas explica, em parte, o número elevado de ganhadores na faixa de 14 pontos. Em geral, combinações que misturam:

sequências curtas,

dezenas baixas,

números medianos,

e uma quantidade equilibrada de dezenas altas

tendem a impulsionar o número de acertos nas faixas secundárias.

Análise estatística da composição sorteada

Ao observar o resultado da Lotofácil 3545, percebe-se:

6 dezenas entre 1 e 10

5 dezenas entre 11 e 20

4 dezenas acima de 20

Sequências fortes: 04-05-06-07-08 e 20-21-22

Essas sequências são historicamente responsáveis por elevar o número de apostadores que acertam 13 ou 14 números, especialmente aqueles que utilizam padrões de fechamento ou apostam intuitivamente em números consecutivos.

Por que a faixa de 14 acertos se tornou mais comum neste concurso

Entendendo o comportamento estatístico da Lotofácil

A Lotofácil possui um dos melhores retornos proporcionais entre todas as loterias da Caixa. Para muitos matemáticos especializados em jogos probabilísticos, a modalidade é considerada uma das mais previsíveis em termos de distribuição da premiação.

Os fatores que favoreceram o concurso 3545

Presença de números muito populares, como 01, 07, 11 e 22. Sequências longas, que aumentam a probabilidade de acertos espontâneos. Distribuição numérica equilibrada, sem excesso de dezenas altas ou baixas. Ausência de padrões raros, como apenas números pares ou apenas ímpares.

Impacto direto nos apostadores capixabas

O Espírito Santo — especialmente Vila Velha e Cariacica — possui tradição intensa de apostas na Lotofácil. A presença de bolões e apostas simples em diferentes lotéricas mostra que boa parte do público mantém um padrão de jogo recorrente. Quando o sorteio apresenta uma combinação “popular”, a chance de surgirem vários ganhadores locais aumenta substancialmente.

Como jogar na Lotofácil: guia completo para apostadores iniciantes e experientes

Passo a passo para participar dos próximos concursos

Marcação das dezenas

O volante da Lotofácil contém 25 números, dos quais o jogador deve escolher:

15 números (aposta simples),

16, 17, 18, 19 ou 20 números (apostas múltiplas, com custo elevado, mas maiores chances).

Premiação

O apostador pode ganhar premiando:

11 acertos

12 acertos

13 acertos

14 acertos

15 acertos (premiação máxima)

Recursos adicionais: Surpresinha e Teimosinha

Para aumentar a praticidade, a Caixa oferece dois sistemas automáticos:

Surpresinha

O sistema escolhe os números automaticamente. É indicada para:

jogadores iniciantes,

pessoas sem preferência numérica,

quem deseja diversificar as combinações.

Teimosinha

Permite concorrer com a mesma aposta por:

2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos.

Ideal para quem confia em uma combinação específica.