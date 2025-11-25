Resultado da Lotofácil: 6 apostas do Espírito Santo faturam prêmio
Os números sorteados foram: 01 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25
O resultado da Lotofácil do concurso 3545, realizado, nesta segunda-feira (24), trouxe sorte especial para apostadores do Espírito Santo, onde seis apostas acertaram 14 números e garantiram prêmios individuais de R$ 1.421.
O sorteio apresentou uma combinação considerada equilibrada para estatísticos e jogadores frequentes, mesclando dezenas baixas, números medianos e um bloco significativo de números consecutivos.
Números sorteados no concurso
Os premiados capixabas estavam distribuídos entre Cariacica, Marechal Floriano, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá e Vila Velha, comprovando que os resultados da Lotofácil costumam contemplar jogadores de diferentes regiões, independentemente do tamanho do município ou do volume de apostas locais.
Seis apostas capixabas premiadas: onde saíram os acertos de 14 pontos
Distribuição dos prêmios no Espírito Santo
O resultado da Lotofácil trouxe um cenário expressivo no Espírito Santo: seis apostas, todas com 14 acertos, foram premiadas com valores próximos ou iguais a R$ 1.421. No universo da Lotofácil, a faixa de 14 pontos é a segunda maior premiação possível, ficando abaixo apenas dos raros vencedores que alcançam 15 acertos.
Lista das apostas premiadas
- Cariacica/ES – FL Casa Lotérica
Tipo de aposta: Bolão de 7 cotas
Prêmio por cota: R$ 1.421,84
- Marechal Floriano/ES – Mina de Ouro
Tipo de aposta: Simples
Prêmio: R$ 1.421,85
- Nova Venécia/ES – Galeria da Sorte
Tipo de aposta: Simples
Prêmio: R$ 1.421,85
- Santa Maria de Jetibá/ES – Loterias em Canais Eletrônicos
Tipo de aposta: Simples, registrada digitalmente
Prêmio: R$ 1.421,85
- Vila Velha/ES – Casa Lotérica Canela Verde
Tipo de aposta: Simples
Prêmio: R$ 1.421,85
- Vila Velha/ES – Mega Mania Lotérica
Tipo de aposta: Simples
Prêmio: R$ 1.421,85
Análise inicial dos pontos mais relevantes
O volume de prêmios no Espírito Santo reforça o padrão de distribuição democrática típico da modalidade: a Lotofácil frequentemente premia cidades pequenas e grandes com a mesma frequência, já que o desempenho é inteiramente condicionado às dezenas marcadas, e não ao tamanho da população ou volume de jogos.
O perfil das dezenas sorteadas e a influência no resultado da Lotofácil
Como a combinação do concurso 3545 favoreceu os apostadores
A composição das dezenas sorteadas explica, em parte, o número elevado de ganhadores na faixa de 14 pontos. Em geral, combinações que misturam:
- sequências curtas,
- dezenas baixas,
- números medianos,
- e uma quantidade equilibrada de dezenas altas
tendem a impulsionar o número de acertos nas faixas secundárias.
Análise estatística da composição sorteada
Ao observar o resultado da Lotofácil 3545, percebe-se:
- 6 dezenas entre 1 e 10
- 5 dezenas entre 11 e 20
- 4 dezenas acima de 20
- Sequências fortes: 04-05-06-07-08 e 20-21-22
Essas sequências são historicamente responsáveis por elevar o número de apostadores que acertam 13 ou 14 números, especialmente aqueles que utilizam padrões de fechamento ou apostam intuitivamente em números consecutivos.
Por que a faixa de 14 acertos se tornou mais comum neste concurso
Entendendo o comportamento estatístico da Lotofácil
A Lotofácil possui um dos melhores retornos proporcionais entre todas as loterias da Caixa. Para muitos matemáticos especializados em jogos probabilísticos, a modalidade é considerada uma das mais previsíveis em termos de distribuição da premiação.
Os fatores que favoreceram o concurso 3545
- Presença de números muito populares, como 01, 07, 11 e 22.
- Sequências longas, que aumentam a probabilidade de acertos espontâneos.
- Distribuição numérica equilibrada, sem excesso de dezenas altas ou baixas.
- Ausência de padrões raros, como apenas números pares ou apenas ímpares.
Impacto direto nos apostadores capixabas
O Espírito Santo — especialmente Vila Velha e Cariacica — possui tradição intensa de apostas na Lotofácil. A presença de bolões e apostas simples em diferentes lotéricas mostra que boa parte do público mantém um padrão de jogo recorrente. Quando o sorteio apresenta uma combinação “popular”, a chance de surgirem vários ganhadores locais aumenta substancialmente.
Como jogar na Lotofácil: guia completo para apostadores iniciantes e experientes
Passo a passo para participar dos próximos concursos
Marcação das dezenas
O volante da Lotofácil contém 25 números, dos quais o jogador deve escolher:
- 15 números (aposta simples),
- 16, 17, 18, 19 ou 20 números (apostas múltiplas, com custo elevado, mas maiores chances).
Premiação
O apostador pode ganhar premiando:
- 11 acertos
- 12 acertos
- 13 acertos
- 14 acertos
- 15 acertos (premiação máxima)
Recursos adicionais: Surpresinha e Teimosinha
Para aumentar a praticidade, a Caixa oferece dois sistemas automáticos:
Surpresinha
O sistema escolhe os números automaticamente. É indicada para:
- jogadores iniciantes,
- pessoas sem preferência numérica,
- quem deseja diversificar as combinações.
Teimosinha
Permite concorrer com a mesma aposta por:
- 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos.
Ideal para quem confia em uma combinação específica.