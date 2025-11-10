Rio Novo do Sul recebe exibição gratuita de documentário sobre feminicídio

Rio Novo do Sul sediará, na próxima segunda-feira (10), uma noite de reflexão e conscientização sobre o enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio. A programação inclui a exibição gratuita do documentário “Ato Final”, premiado como Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema IndieLisboa, em Portugal. O evento acontece no CRAS, às 19h, e será seguido por um debate com especialistas da área.

Dirigido pela cineasta Roberta Fernandes, o filme integra o circuito itinerante “Ato Final na Estrada”, que percorre cidades capixabas para promover o diálogo sobre as múltiplas formas de violência que atingem mulheres em todo o Brasil. A iniciativa faz parte da campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, realizada em novembro.

Além da exibição, o projeto inclui rodas de conversa mediadas por psicólogas, assistentes sociais e advogadas, criando um espaço de escuta e acolhimento para discutir a importância da denúncia e da rede de apoio às vítimas.

O Ato Final

O documentário combina entrevistas reais com encenações interpretadas por atrizes que representam mulheres assassinadas em decorrência de relacionamentos abusivos, retratando o ciclo da violência de gênero até seu desfecho trágico — o “ato final”.

Para a diretora Roberta Fernandes, a obra é um chamado à reflexão. “O filme é um alerta sobre o quanto o machismo estrutural está enraizado nas nossas atitudes e relações. Mostramos como a violência é naturalizada até que o irreversível aconteça. Precisamos falar sobre isso, denunciar e romper o silêncio — porque o silêncio também mata”, destacou.

Com patrocínio da Ecovias e aprovação pela Lei Rouanet, o projeto busca aproximar o público do debate sobre igualdade de gênero e combate ao machismo. O documentário já percorreu cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Salvador, além de ter sido exibido em Lisboa, Porto e Coimbra, em Portugal.

Serviço

Evento: Exibição do documentário “Ato Final” e debate sobre violência doméstica

Sinopse:

Três atrizes revivem, no palco, as histórias de mulheres que foram vítimas de feminicídio. Enquanto isso, sobreviventes se unem para apoiar outras vítimas de relacionamentos abusivos. Juntas, elas ecoam um grito coletivo: o silêncio também mata.

Se você ou alguém que conhece sofre violência doméstica, denuncie. Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher.