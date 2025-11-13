Cachoeiro: bairro São Luiz Gonzaga ganha praça renovada com área infantil

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim inaugurou, na noite desta quarta-feira (12), a revitalização da Praça Getúlio Vargas, localizada no bairro São Luiz Gonzaga. A entrega foi realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), responsável pelas melhorias no espaço.

A intervenção incluiu pintura completa, instalação de um novo playground, concretagem do piso e colocação do portão de proteção da área infantil. As mudanças foram planejadas para ampliar o conforto e reforçar a segurança de quem utiliza o local diariamente.

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia, afirmou que a reforma devolve aos moradores um ambiente mais agradável e preparado para o lazer familiar.

“Com a nova estrutura, crianças têm um espaço adequado para brincar enquanto os adultos aproveitam os equipamentos da academia ao ar livre. É um espaço criado para incentivar o bem-estar e a convivência entre todas as idades”, explicou.

O vice-prefeito Júnior Corrêa também destacou o impacto positivo da revitalização para o bairro.

“Intervenções como esta ajudam a movimentar os bairros, fortalecem o vínculo dos moradores com o espaço público e estimulam o cuidado coletivo. Cada área recuperada é um incentivo para que as pessoas valorizem ainda mais sua comunidade”, afirmou.

A entrega de mais uma área de lazer renovada reforça o compromisso da administração municipal em ampliar e qualificar os espaços públicos, promovendo segurança, convivência social e qualidade de vida para a população de Cachoeiro.