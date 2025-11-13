Cidades

Cachoeiro: bairro São Luiz Gonzaga ganha praça renovada com área infantil

Os serviços realizados incluíram pintura geral, instalação de playground, concretagem do piso e colocação do portão do brinquedo

Foto: Márcia Leal/PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim inaugurou, na noite desta quarta-feira (12), a revitalização da Praça Getúlio Vargas, localizada no bairro São Luiz Gonzaga. A entrega foi realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), responsável pelas melhorias no espaço.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A intervenção incluiu pintura completa, instalação de um novo playground, concretagem do piso e colocação do portão de proteção da área infantil. As mudanças foram planejadas para ampliar o conforto e reforçar a segurança de quem utiliza o local diariamente.

Leia também: Cachoeiro convoca novos guardas municipais para início do curso de formação

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia, afirmou que a reforma devolve aos moradores um ambiente mais agradável e preparado para o lazer familiar.
“Com a nova estrutura, crianças têm um espaço adequado para brincar enquanto os adultos aproveitam os equipamentos da academia ao ar livre. É um espaço criado para incentivar o bem-estar e a convivência entre todas as idades”, explicou.

O vice-prefeito Júnior Corrêa também destacou o impacto positivo da revitalização para o bairro.
“Intervenções como esta ajudam a movimentar os bairros, fortalecem o vínculo dos moradores com o espaço público e estimulam o cuidado coletivo. Cada área recuperada é um incentivo para que as pessoas valorizem ainda mais sua comunidade”, afirmou.

A entrega de mais uma área de lazer renovada reforça o compromisso da administração municipal em ampliar e qualificar os espaços públicos, promovendo segurança, convivência social e qualidade de vida para a população de Cachoeiro.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimObras

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por