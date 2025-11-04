Seleção para ingresso de alunos da rede estadual no Ifes; veja como participar

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu Processo Seletivo Simplificado para ingresso de estudantes da Rede Estadual em cursos técnicos de nível médio, ofertados em parceria multicampi com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

O edital nº 39/2025 oferece 341 vagas para o primeiro semestre de 2026, em formações nas áreas de Agropecuária, Informática, Mineração, Química, Meio Ambiente, Mecânica, Metalurgia, entre outras.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até 19 de dezembro, pelo portal Acesso Cidadão e no site www.selecaoaluno.es.gov.br. Podem participar alunos que, em 2026, estiverem cursando a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Regular, ou as etapas equivalentes da EJA.

O resultado final será divulgado em 6 de janeiro de 2026, e as matrículas deverão ser realizadas entre 8 e 20 de janeiro. Do total de vagas, 50% são destinadas à ampla concorrência, 45% a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e 5% a pessoas com deficiência.

