Sine de Anchieta tem novas vagas de emprego nesta segunda-feira

Está em busca de emprego? Então fique sabendo que o SINE de Anchieta está oferecendo nesta segunda-feira (3) 39 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h. O detalhamento das vagas e a relação dos documentos necessários você confere abaixo.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão (foto), que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro-Desemprego (28) 99278-4821.