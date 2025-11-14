Sul do ES pode ter pancadas de chuva nesta sexta-feira; confira a previsão completa

A previsão do tempo para esta sexta-feira é de que os ventos umidos e costeiros deixem o tempo com variação de nuvens no decorrer do dia.

De acordo com o Incaper, na porção sul pode haver aumento de nuvens com previsão de pancadas de chuvas no final da tarde. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva.

Confira a previsão

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul,aumento de nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva a aprtir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento fraco no litoral. Vento fraco no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.