Sul do ES sob risco: confira o que diz o último alerta do Inmet para a região

Cidades do Sul do Espírito Santo estão sob alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, de perigo potencial, é válido até esta segunda-feira (3), e inclui chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de chuva de granizo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Inmet, o fenômeno pode atingir 34 municípios capixabas, especialmente nas áreas de serra e divisa com o Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Leia também: URGENTE! Alerta laranja para chuvas coloca 75 cidades do ES em risco

O instituto orienta os moradores a evitarem abrigar-se debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a placas de propaganda e desligar aparelhos elétricos durante as descargas atmosféricas.

Entre as cidades sob alerta estão:

Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.