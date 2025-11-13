Acidente deixa trânsito lento na BR 101 em Rio Novo do Sul

O trânsito ficou lento na manhã desta quinta-feira (13) após uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e uma van no km 390 da BR 101, em Rio Novo do Sul. O acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi registrado por volta das 5h44.

Apesar do impacto entre os veículos, não houve feridos. Todas as vítimas saíram ilesas.

Desde o início da manhã, o tráfego segue no sistema de desvio de faixa, o que provoca retenções no trecho. Equipes atuam na área para organizar o fluxo e retirar os veículos envolvidos.

A concessionária orienta que motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local e considerem rotas alternativas enquanto o atendimento permanece em andamento.