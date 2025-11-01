Tragédia: acidente envolvendo carreta deixa mortos em rodovia do ES
As vítimas trafegavam sentido Afonso Cláudio.
Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta, na manhã deste sábado (1º), em Laranja da Terra. As vítimas trafegavam sentido Afonso Cláudio.
As informações iniciais apontam que a moto bateu de frente com o veículo de carga, que trafegava no sentido contrário.
As vítimas eram um homem, de 53 anos, que pilotava a motocicleta, e uma mulher, de 47, que estava na garupa.
Populares relataram que o casal seguia para trabalhar em um evento religioso.
O motorista da carreta, de 37 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool. Ele permaneceu no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e colaborou com o trabalho das autoridades.
Após ser ouvido na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, o condutor foi liberado.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.