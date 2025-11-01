Tragédia: acidente envolvendo carreta deixa mortos em rodovia do ES

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta, na manhã deste sábado (1º), em Laranja da Terra. As vítimas trafegavam sentido Afonso Cláudio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As informações iniciais apontam que a moto bateu de frente com o veículo de carga, que trafegava no sentido contrário.

As vítimas eram um homem, de 53 anos, que pilotava a motocicleta, e uma mulher, de 47, que estava na garupa.

Populares relataram que o casal seguia para trabalhar em um evento religioso.

Leia também: Batida com explosão provoca morte em acidente no ES

O motorista da carreta, de 37 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool. Ele permaneceu no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e colaborou com o trabalho das autoridades.

Após ser ouvido na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, o condutor foi liberado.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.