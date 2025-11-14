TRE-ES convoca eleitores capixabas; veja quem precisa fazer a biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) iniciou uma nova convocação para que eleitores que ainda não fizeram o cadastro biométrico regularizem a situação o quanto antes. O eleitor deve realizar o procedimento no cartório eleitoral mais próximo, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; ele é gratuito e rápido.

A biometria identifica o eleitor pela digital no momento do voto e garante mais precisão e segurança ao processo eleitoral. Como cada impressão digital é única, o sistema reduz riscos de fraudes e fortalece a confiabilidade das eleições.

Inclusive, o cadastro biométrico também traz benefícios fora do período eleitoral. Órgãos públicos federais, como INSS e Ministério da Cidadania, podem usar essas informações para facilitar o acesso a programas sociais e ajudar o cidadão a alcançar o Selo Ouro no gov.br.

O TRE-ES orienta o eleitor a acessar o Autoatendimento Eleitoral e consultar sua situação para verificar se a biometria já está registrada. Aliás, os endereços dos cartórios eleitorais também estão disponíveis online.

Portanto, a Ouvidoria do TRE-ES esclarece dúvidas pelos telefones 0800 083 2010 e (27) 2121-8402, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, ou pelo e-mail [email protected]

Com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.