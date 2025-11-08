Cidades

UPA de Marataízes recebe R$ 1 milhão para obras de modernização

A iniciativa representa um marco importante para o fortalecimento da saúde pública em Marataízes

Foto: Divulgação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes será completamente reformada e ampliada com um investimento de R$ 1 milhão, resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. A ação faz parte do programa estadual de revitalização das unidades de saúde no Espírito Santo, e a primeira parcela, no valor de R$ 500 mil, já foi repassada ao município.

O projeto tem como foco modernizar a infraestrutura da UPA, oferecendo mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população, além de melhorar as condições de trabalho das equipes de saúde.

Entre os serviços previstos estão reparos estruturais, modernização elétrica e hidráulica, instalação de novos equipamentos de climatização, pintura geral, substituição de pisos, portas e janelas, além da construção de quartos de descanso para os profissionais. A obra também inclui reforma do reservatório de água, melhoria da cobertura e calhas, implantação de luminárias de emergência e instalação de guarda-corpos em aço galvanizado.

A iniciativa representa um marco importante para o fortalecimento da saúde pública em Marataízes, reforçando o compromisso conjunto do município e do Estado com o bem-estar e a qualidade de vida da população.

