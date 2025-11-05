Cidades

Urgente! INMET alerta para tempestade e ventos fortes nas próximas horas no ES

O aviso inclui risco de alagamentos, cortes de energia elétrica, quedas de árvores e danos em plantações.

Chuvas, Previsão do Tempo, Cachoeiro
Foto: Rafaela Thompson

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade “perigo” para 76 cidades do Espírito Santo. O alerta tem início às 16h desta quarta-feira (5) e segue até as 10h de quinta-feira (6).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o órgão, há previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há risco de alagamentos, cortes de energia elétrica, quedas de árvores e danos em plantações.

Leia também: ATENÇÃO! Espírito Santo entra em alerta por risco de chuva, ventos e granizo

Ainda segundo o Inmet, apenas as cidades de Conceição da barra e Pedro Canário estão fora do alerta.

A Defesa Civil recomenda que a população evite se abrigar sob árvores durante as rajadas de vento, pois há risco de descargas elétricas, e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas metálicas. Também é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante o período de maior instabilidade.

Em caso de emergência, o cidadão deve acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimChuvas no ESEspírito SantoInmet

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por