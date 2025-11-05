Urgente! INMET alerta para tempestade e ventos fortes nas próximas horas no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade “perigo” para 76 cidades do Espírito Santo. O alerta tem início às 16h desta quarta-feira (5) e segue até as 10h de quinta-feira (6).

De acordo com o órgão, há previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há risco de alagamentos, cortes de energia elétrica, quedas de árvores e danos em plantações.

Ainda segundo o Inmet, apenas as cidades de Conceição da barra e Pedro Canário estão fora do alerta.

A Defesa Civil recomenda que a população evite se abrigar sob árvores durante as rajadas de vento, pois há risco de descargas elétricas, e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas metálicas. Também é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante o período de maior instabilidade.

Em caso de emergência, o cidadão deve acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.