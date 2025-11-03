Vargem Alta: Defesa Civil alerta para risco de chuvas intensas e raios

A Defesa Civil de Vargem Alta emitiu um alerta de risco moderado para chuvas intensas e descargas elétricas nesta segunda (3) e terça-feira (4). O aviso, baseado em boletim da Defesa Civil Estadual, orienta a população a adotar medidas de precaução diante da possibilidade de temporais.

Moradores que vivem próximos a rios, encostas ou áreas com histórico de deslizamentos devem redobrar a atenção a sinais de movimentação de terra e aumento do nível da água. Motoristas também precisam ter cuidado com a pista molhada e a baixa visibilidade.

A recomendação é evitar deslocamentos desnecessários e permanecer em locais seguros durante as chuvas. Em situações de emergência, os contatos de plantão são: Defesa Civil — telefone 199 ou (28) 99910-2604 — e Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

As autoridades reforçam que a prevenção e o acompanhamento das informações oficiais são fundamentais para garantir a segurança da população.

Com informações da Prefeitura de Vargem Alta