Veículo adulterado é apreendido pela GCM em Cachoeiro

Um veículo Fiat Toro branco, com placa clonada, foi apreendido durante uma ação preventiva da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, realizada, nesta sexta-feira (31), na Rodovia BR-482, no bairro BNH, nas proximidades da base/SAC da corporação.

Durante a fiscalização, os agentes observaram irregularidades na numeração do chassi, que não apresentava o alinhamento padrão. Ao limpar o local, parte da tinta se desprendeu, indicando possível adulteração. Já a numeração do motor não pôde ser totalmente verificada, o que reforçou as suspeitas.

O condutor afirmou que havia comprado o veículo por R$ 80 mil, tendo pago R$ 10 mil de entrada e o restante em parcelas. Ele disse ter adquirido o automóvel do tio de sua companheira.

Ao consultar o sistema, os agentes localizaram o verdadeiro proprietário do carro, morador do Rio de Janeiro. Contatado por telefone, ele informou que o veículo original permanecia em sua posse e apresentou boletim de ocorrência nº 043-05517/2025, registrado em 29 de agosto de 2025, após receber uma multa em Teresópolis, cidade onde afirmou nunca ter estado. O homem já suspeitava de que seu veículo havia sido clonado.

Imagens dos dois automóveis, documentos e o registro de ocorrência foram anexados ao caso. O suspeito foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil.

O Fiat Toro foi removido para o pátio credenciado do Detran.