Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (16) em Cachoeiro
A lista completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município
Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim que precisarem comprar medicamentos ou itens de higiene neste domingo terão à disposição seis farmácias de plantão na cidade. Nesse sentido,ca escala semanal define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Confira abaixo os estabelecimentos em funcionamento:
SANTA LÚCIA DROGARIAS
End: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandú – em frente ao Sup. Casagrande
Tel.: 3511-6464
DROGARIAS PACHECO
Endereço: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro em frente ponto Táxi Praça Jerônimo Monteiro
Tel.: 3518-8216 – 99956-8093
FARMÁCIA TREVO
End: Av. Antônio Penedo, 70 – Gilberto Machado Na rotatória da Unimed
Tel.: 3522-4482 – 99999-7417
DROGARIA REAL
End: Av. Jones Santos Neves, 183 – Sto Antônio em frente Posto Universal
Tel.: 3038-3383
DROGARIA BNH
End: Rua Pacífico Pezzodipane, 70 – Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de cima) – Próximo ao ponto final do ônibus
Tel.: 3026-2161
VIVA MAIS DROGARIA
End: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto próximo Ginásio do Aeroporto
Tel.: 3015-0022