Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (16) em Cachoeiro

A lista completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município

Imagem ilustra farmácias em cachoeiro
Foto: Arquivo/Agência Brasil

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim que precisarem comprar medicamentos ou itens de higiene neste domingo terão à disposição seis farmácias de plantão na cidade. Nesse sentido,ca escala semanal define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

A lista completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município, facilitando o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Confira abaixo os estabelecimentos em funcionamento:

SANTA LÚCIA DROGARIAS
End: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandú – em frente ao Sup. Casagrande
Tel.: 3511-6464

DROGARIAS PACHECO
Endereço: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro em frente ponto Táxi Praça Jerônimo Monteiro
Tel.: 3518-8216 – 99956-8093

FARMÁCIA TREVO
End: Av. Antônio Penedo, 70 – Gilberto Machado Na rotatória da Unimed
Tel.: 3522-4482 – 99999-7417

DROGARIA REAL
End: Av. Jones Santos Neves, 183 – Sto Antônio em frente Posto Universal
Tel.: 3038-3383

DROGARIA BNH
End: Rua Pacífico Pezzodipane, 70 – Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de cima) – Próximo ao ponto final do ônibus
Tel.: 3026-2161

VIVA MAIS DROGARIA
End: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto próximo Ginásio do Aeroporto
Tel.: 3015-0022

