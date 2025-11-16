Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (16) em Cachoeiro

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim que precisarem comprar medicamentos ou itens de higiene neste domingo terão à disposição seis farmácias de plantão na cidade. Nesse sentido,ca escala semanal define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A lista completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município, facilitando o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Leia também: Atenção! INMET alerta para chuvas intensas em cidades do ES

Confira abaixo os estabelecimentos em funcionamento:

SANTA LÚCIA DROGARIAS

End: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandú – em frente ao Sup. Casagrande

Tel.: 3511-6464



DROGARIAS PACHECO

Endereço: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro em frente ponto Táxi Praça Jerônimo Monteiro

Tel.: 3518-8216 – 99956-8093



FARMÁCIA TREVO

End: Av. Antônio Penedo, 70 – Gilberto Machado Na rotatória da Unimed

Tel.: 3522-4482 – 99999-7417



DROGARIA REAL

End: Av. Jones Santos Neves, 183 – Sto Antônio em frente Posto Universal

Tel.: 3038-3383



DROGARIA BNH

End: Rua Pacífico Pezzodipane, 70 – Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de cima) – Próximo ao ponto final do ônibus

Tel.: 3026-2161



VIVA MAIS DROGARIA

End: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto próximo Ginásio do Aeroporto

Tel.: 3015-0022