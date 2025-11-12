VÍDEO | Acidente em Santa Teresa deixa um morto e feridos graves

Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois veículos na manhã desta quarta-feira (12), em Santa Teresa.

Equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas.

De acordo com o Notaer, uma das pessoas feridas foi socorrida em estado grave e levada de helicóptero para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.

As demais vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas a unidades de saúde da região.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.