VÍDEO | Acidente em Santa Teresa deixa um morto e feridos graves
As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.
Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois veículos na manhã desta quarta-feira (12), em Santa Teresa.
Equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas.
De acordo com o Notaer, uma das pessoas feridas foi socorrida em estado grave e levada de helicóptero para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.
As demais vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas a unidades de saúde da região.
