VÍDEO | Carro se envolve em acidente em rodovia em Cachoeiro

A suspeita é de que o condutor tenha capotado na via.

Um carro de passeio se envolveu em um acidente, neste sábado (1), na rodovia Gumercindo Mouras, em direção ao Trevo do Village, em Cachoeiro de Itapemirim.

Populares que passaram pelo local registraram o veículo, modelo sedan, de cor prata, com para choque destruído teto e portas amassados. O veículo estava parado em um canteiro, com mato ao redor.

A suspeita é de que o condutor tenha capotado na via. O motorista não estava no local do acidente. Não há informações sobre mortos ou feridos.

Veja o vídeo

Vídeo: Reprodução/Rede social

