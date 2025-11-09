VÍDEO | Grave acidente na BR-101 em Rio Novo do Sul

Dois veículos se envolveram em um grave acidente na BR-101, em Rio Novo do Sul, na tarde deste domingo (9).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações, um dos motoristas perdeu o controle da direção ao fazer uma curva nas proximidades do Rei do Suco.

Leia também: Casal morre após caminhão tombar na BR-262, em Iúna

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas no acidente.