VÍDEO | Homem joga gasolina no corpo em posto de gasolina no ES

Um homem foi flagrado espalhando gasolina pelo próprio corpo em um posto de combustíveis localizado na Vila Rubim, em Vitória, na última segunda-feira (4).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele despeja o produto inflamável sobre si, como se estivesse “tomando banho”.

A cena causou espanto entre clientes e funcionários, que ficaram com medo de um possível acidente devido ao risco de explosão.