VÍDEO | Homem joga gasolina no corpo em posto de gasolina no ES

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele despeja o produto inflamável sobre si, como se estivesse “tomando banho”.

Foto: Redes Sociais

Um homem foi flagrado espalhando gasolina pelo próprio corpo em um posto de combustíveis localizado na Vila Rubim, em Vitória, na última segunda-feira (4).

A cena causou espanto entre clientes e funcionários, que ficaram com medo de um possível acidente devido ao risco de explosão.

REDES SOCIAIS

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Espírito SantoSegurançaVitória

