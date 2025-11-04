VÍDEO | Homem joga gasolina no corpo em posto de gasolina no ES
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele despeja o produto inflamável sobre si, como se estivesse “tomando banho”.
Um homem foi flagrado espalhando gasolina pelo próprio corpo em um posto de combustíveis localizado na Vila Rubim, em Vitória, na última segunda-feira (4).
A cena causou espanto entre clientes e funcionários, que ficaram com medo de um possível acidente devido ao risco de explosão.