Vitória abre Pet Park com áreas seguras e equipamentos de lazer

Vitória ganhou um novo espaço voltado ao bem-estar dos animais de estimação. A Prefeitura inaugurou um Pet Park na Praça dos Namorados, projetado para garantir segurança, lazer e convivência entre tutores e pets. O local conta com estruturas específicas para diferentes portes de cães e segue funcionando em área aberta ao público.

O espaço foi planejado para atender às necessidades dos animais, com duas áreas separadas: uma destinada a cães de médio e grande porte e outra voltada para cães de pequeno porte. A entrada é individual e possui zona de segurança, o que garante controle do acesso e reduz o risco de fugas.

Pet Park

Entre os equipamentos instalados estão rampas, manilhas de concreto, caixas de areia, tocos de madeira, bebedouro de cuba cerâmica e bancos para que os tutores acompanhem a diversão dos pets com tranquilidade. As áreas cercadas ampliam a proteção e favorecem o uso responsável.

Contudo, as orientações para os usuários incluem manter as vacinas dos animais em dia, recolher as fezes, utilizar as lixeiras disponíveis e evitar o acesso de cadelas no cio ou prenhas. Além disso, o espaço proíbe o abandono de animais e reforça o compromisso com o bem-estar coletivo.

Com o novo equipamento, Vitória amplia os ambientes públicos voltados à qualidade de vida dos animais e incentiva o vínculo entre tutores e pets em um espaço estruturado e acolhedor.