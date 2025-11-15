Vitória: oficinas gratuitas para pessoas com deficiência neste sábado (15)

O Grupo Árvore realiza neste sábado (15) duas oficinas culturais gratuitas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. Pela manhã, das 8h ao meio-dia, será ofertada a Oficina de Comicidade e Expressão Corporal exclusiva para pessoas surdas. À tarde, das 14h às 16h, acontece a Oficina de Teatro em Família, destinada a crianças e adolescentes de 8 a 14 anos com deficiência, acompanhados por pais ou responsáveis.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As atividades integram o edital de Programação Continuada da Secretaria de Estado da Cultura e contam com financiamento do Fundo de Cultura do Espírito Santo (Funcultura-ES), via Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Leia também: Oficina gratuita de teatro para idosos está com vagas abertas em cidade do ES

A atriz e gestora do Grupo Árvore, Vanessa Darmani, conduz as duas formações ao lado de profissionais especializados, como intérpretes de Libras e educadores com foco em inclusão. As oficinas serão realizadas na sede do Grupo Árvore, no Centro de Vitória.

Para Vanessa Darmani, as oficinas reforçam o protagonismo das pessoas com deficiência na criação artística.

“As oficinas não tratam apenas de acessibilidade; elas colocam esse público no centro da cena”, destaca. “A proposta é inverter a lógica tradicional e transformar quem antes era visto como plateia em criadores e artistas.”

A gestora lembra que esta é a segunda edição da oficina para surdos — a primeira, em outubro, teve todas as vagas preenchidas rapidamente. As inscrições estão disponíveis nos links oficiais do Grupo Árvore.

Serviço

Oficina de Comicidade e Expressão Corporal para Pessoas Surdas: 8h ao meio-dia

Oficina de Teatro em Família para Pessoas com Deficiência (8 a 14 anos): 14h às 16h

Data: sábado, 15/11

Local: Árvore Casa das Artes — Rua Padre da Nóbrega, 193, Centro, Vitória

Saiba mais: https://www.arvorecasadasartes.com.br/

Com informações da Secretaria de Cultura do Espírito Santo