Oficina gratuita de teatro para idosos está com vagas abertas em cidade do ES

O teatro tem ganhado espaço entre o público da terceira idade em Vila Velha. Isso porque a oficina “Há que Caminhar Sonhando”, realizada no Centro de Convivência do Idoso da Praia da Costa, está com inscrições abertas para novos participantes.

Assim, as aulas acontecem sempre às sextas-feiras, das 10h às 12h, até o fim de novembro, e podem ser feitas por moradores de toda a cidade. Logo, os interessados devem se inscrever pelos telefones (27) 3149-7490 ou (27) 99226-7954 (WhatsApp), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A oficina

Conduzida pelo ator, bailarino e diretor Marcelo Ferreira, mestre em Artes pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e integrante da Cia Teatro Urgente, a oficina propõe uma imersão criativa que une corpo, voz e imaginação.

Assim, durante as aulas, os participantes vivenciam práticas de leitura e encenação de textos teatrais e poéticos. Além disso, eles exploram gestos e movimentos expressivos e trabalham com trilhas sonoras, figurinos e adereços.

Nesse sentido, a atividade integra o conjunto de ações culturais financiadas pela Lei Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura, com gestão da Secretaria de Cultura de Vila Velha. O programa tem ampliado o acesso da população a formações artísticas e experiências coletivas em diferentes linguagens.

O secretário de Cultura de Vila Velha, Roberto Patrício Junior, destacou a importância da iniciativa. “Projetos como esse fortalecem a identidade cultural do município e ampliam o acesso dos idosos a vivências que despertam a sensibilidade, a memória e o sentimento de pertencimento. Cada oficina é um gesto de valorização da nossa história viva”, afirmou.

A secretária de Assistência Social, Letícia Goldner, ressaltou o impacto positivo da parceria entre as secretarias. “A união de esforços é essencial. Quem ganha é a população, que passa a ter mais acesso a serviços de qualidade. Nossos idosos participam de palestras, oficinas e atividades que fortalecem o convívio e o bem-estar”, disse.

Com início em outubro, a oficina será encerrada com uma apresentação aberta ao público, resultado do processo criativo desenvolvido pelos participantes ao longo dos encontros.

