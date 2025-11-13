Vitória sedia Encontro Vai Turismo com foco no desenvolvimento do turismo capixaba

Com a proposta de fortalecer o turismo como eixo estratégico para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, o Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac promove, nesta quarta-feira (12), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, o Encontro Vai Turismo – Integração do Turismo Nacional. A ação é realizada em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e tem entrada gratuita.

Coordenado nacionalmente pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da CNC, o encontro visa ampliar o alcance do programa Vai Turismo, iniciativa que articula instituições públicas e privadas em torno de propostas e políticas para impulsionar destinos turísticos em todo o país. No Espírito Santo, o evento reúne representantes de governança estadual e municipal, lideranças do trade, empresários, profissionais da área e gestores públicos.

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, destaca que o turismo precisa ocupar espaço de destaque nas estratégias de desenvolvimento.

“Com os Encontros Vai Turismo, reafirmamos nosso compromisso com a valorização da cultura, o estímulo à economia regional e a geração de emprego e renda em todo o País. É pela união entre estados, setor produtivo e sociedade que transformamos potencial em resultados concretos”, afirma.

Programação Completa

A programação inclui palestras sobre ações do programa Vai Turismo, apresentação de dados do Painel de Inteligência Competitiva do Turismo, e iniciativas desenvolvidas por Sesc-ES e Senac-ES.

O evento será aberto com uma apresentação cultural da Banda de Congo São Benedito, da Associação Sinestesia – Criatividade Coletiva de Guarapari. Em seguida, o presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro, fará uma análise sobre o panorama do turismo capixaba.

A agenda ainda conta com apresentações do secretário-executivo da Câmara Empresarial de Turismo do ES, José Bof Buffon; do diretor do Cetur/CNC, Alexandre Sampaio; do gerente de Educação Profissional do Senac-ES, Bruno Emílio Pereira; da diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc-ES, Monica Velasques; e do coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, que apresentará dados do Índice de Atividades Turísticas (Iatur).

Para o presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro, o encontro reforça a importância da integração entre poder público, empresários e instituições do Sistema Comércio.

“É uma oportunidade para alinhar estratégias, compartilhar experiências e reafirmar o papel do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural do Espírito Santo”, destacou.

O evento também tem como objetivo contribuir para a qualificação da oferta turística e fortalecer a presença do turismo nos planejamentos estaduais.

Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, através do link: https://bit.ly/4qIJm8x.

Serviço

Encontro Vai Turismo – Integração do Turismo Nacional