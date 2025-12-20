Acidente é registrado na rodovia ES-164 entre Cachoeiro e Vargem Alta
A vítima é um homem de 25 anos.
Um grave acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (19) na rodovia ES-164, na altura da localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência envolveu um capotamento com vítima fatal, segundo informações oficiais das autoridades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), a equipe acionou a perícia ainda durante a noite.
A vítima é um homem de 25 anos. Após os procedimentos no local, a equipe encaminhou o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde realizará a necropsia e, posteriormente, fará a liberação aos familiares.
Leia também: Homem que matou a companheira na frente dos filhos em Cachoeiro é preso
A Polícia Civil do Espírito Santo informou que a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim apurará as circunstâncias do acidente.