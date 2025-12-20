Segurança

Acidente é registrado na rodovia ES-164 entre Cachoeiro e Vargem Alta

A vítima é um homem de 25 anos.

capotamento na ES-164
Foto: reprodução

Um grave acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (19) na rodovia ES-164, na altura da localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência envolveu um capotamento com vítima fatal, segundo informações oficiais das autoridades.

De acordo com a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), a equipe acionou a perícia ainda durante a noite.

A vítima é um homem de 25 anos. Após os procedimentos no local, a equipe encaminhou o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde realizará a necropsia e, posteriormente, fará a liberação aos familiares.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim apurará as circunstâncias do acidente.

